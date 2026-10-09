Casino non AAMS: Come Depositare e Prelevare

Tra i casino non AAMS affidabili recensiti in questa pagina, i metodi di pagamento disponibili coprono carte, e-wallet, crypto e bonifico bancario. Il criterio più rilevante per la scelta non è il deposito — quasi sempre istantaneo — ma il tempo di prelievo, che varia da pochi minuti a cinque giorni lavorativi a seconda del metodo.

Carte di credito e debito

Visa e Mastercard sono accettate da tutti gli operatori coperti. PostePay è disponibile su Zoccer e Winnita: un dato rilevante, perché è il metodo più cercato dai giocatori italiani tra le carte. I depositi con carta sono istantanei; i prelievi richiedono in genere 1-5 giorni lavorativi, con LuckNation che dichiara fino a 5 giorni per le carte.

E-wallet

Skrill e Neteller compaiono nei metodi di deposito e prelievo di Lanista, LuckNation, Zoccer e Westace. MiFinity è disponibile su LuckNation e BetRepublic. Revolut è accettato da LuckNation, Zoccer, Westace e BetRepublic. I casinò non AAMS affidabili con e-wallet offrono prelievi entro 24 ore, spesso più veloci rispetto alle carte. Su Zoccer, Skrill e Neteller sono esclusi dal bonus di benvenuto: tienilo presente prima di depositare.

Criptovalute

Il segmento dei casino senza licenza AAMS si distingue proprio per la copertura crypto. BTC, ETH e USDT sono comuni a quasi tutti gli operatori; Zoccer e Westace aggiungono BNB, SOL, ADA, DOGE e TRX. LuckNation accetta anche XRP, XLM e LINK. I prelievi in crypto arrivano in 10-60 minuti, con LuckNation che indica "stesso giorno" per le valute digitali. È il canale più rapido disponibile nel gruppo.

Carte prepagate

Paysafecard è disponibile su LuckNation, Westace e BetRepublic solo per i depositi. Non è possibile prelevare con questo metodo: chi usa Paysafecard deve registrare un secondo metodo — e-wallet o carta — prima di richiedere un prelievo.

Bonifico bancario

Tra i casino senza licenza AAMS che lo supportano, Zoccer e Westace accettano il bonifico bancario sia in deposito sia in prelievo. I tempi dichiarati vanno da 3 a 7 giorni lavorativi: è il metodo più lento, indicato per importi alti dove velocità e commissioni sono meno determinanti.

Metodo Tempo di deposito Tempo di prelievo Deposito minimo Visa / Mastercard Istantaneo 1-5 giorni lavorativi 10 € PostePay Istantaneo 1-3 giorni lavorativi 10 € Skrill / Neteller Istantaneo Entro 24 ore 10 € MiFinity / Revolut Istantaneo Entro 24 ore 10 € Criptovalute 10-30 minuti 10-60 minuti 10 € Paysafecard Istantaneo Solo deposito 10 € Bonifico bancario 1-2 giorni lavorativi 3-7 giorni lavorativi 10 €

Per chi vuole il prelievo più rapido tra i casinò non AAMS recensiti, le criptovalute — disponibili su LuckNation, Zoccer, Westace, Lanista e BetRepublic — restano la scelta concreta: LuckNation dichiara prelievi crypto nello stesso giorno, a verifica KYC completata.